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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البيرو بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البيرو بذكرى استقلال بلاده

2021/07/28
الساعة 10:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس البيرو بذكرى استقلال بلاده الصورة الرسمية لـ القيادة
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيدرو كاستيلو رئيس جمهورية البيرو بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده.

وقال الملك المفدى:” يطيب لنا بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلادكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق اطراد التقدم والازدهار”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيدرو كاستيلو، بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلاده.

وقال سمو ولي العهد:” يسرني بمناسبة ذكرى مرور مائتي عام على استقلال بلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.


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