الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في جمهورية إثيوبيا.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

ولي العهد يهنئ:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في جمهورية إثيوبيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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