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الملك سلمان يودّع سلطان عمان لحظة مغادرته قصر نيوم
عقدا مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية

الملك سلمان يودّع سلطان عمان لحظة مغادرته قصر نيوم

2021/07/11
الساعة 6:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان يودّع سلطان عمان لحظة مغادرته قصر نيوم
المواطن - الرياض

أظهر مقطع فيديو لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يودع سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق لحظة مغادرته قصر نيوم.

جلسة مباحثات: 

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مأدبة غداء تكريمًا لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.


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