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المنتخب السعودي بالمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية النهائية

المنتخب السعودي بالمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية النهائية

2021/07/01
الساعة 10:32 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المنتخب السعودي بالمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية النهائية لاعبو الأخضر - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عن تواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية.

المنتخب السعودي في المجموعة الثانية

وأُجريت القرعة، قبل قليل، وتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، اليابان، عمان، أستراليا، الصين وفيتنام.

المنتخب السعودي
لاعبو الأخضر

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أصدر التصنيف الجديد لمنتخبات آسي بشكل استثنائي قبل قرعة الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية، وجاء الأخضر سادسًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتم تقسم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين، حيث يتواجد 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى بطولة كأس العالم بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث الملحق الآسيوي.

المنتخب السعودي
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

الأخضر يتصدر مجموعته

وتصدر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 20 نقطة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، وبفارق 5 نقاط عن أوزبكستان أقرب منافسيه.


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