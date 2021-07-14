المنتخب السعودي يستهدف لقب كأس العرب 2021

المواطن - مروة نبيل

يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد للظهور بشكل مميز في بطولة كأس العرب 2021، أملًا في حصد اللقب.

الأخضر يُشارك بالصف الأول

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، مشاركة الأخضر بالصف الأول في بطولة كأس العرب 2021 التي ستقام في قطر، وذلك بناءً على تقرير الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وتستضيف قطر منافسات البطولة خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، وتم توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، كما تم اعتماد مواعيدها رسميًا من قبل “فيفا”، ويمكن الاطلاع على نتائج القرعة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي يحلم بالتتويج

وجاء قرار اتحاد الكرة، ليؤكد أن الأخضر يستهدف الوصول إلى أدوار متقدمة والمنافسة على لقب كأس العرب 2021، خاصة أن المنتخب يسير بشكل مميز تحت قيادة رينارد، وستكون المشاركة خير إعداد للمباريات الرسمية وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية.

ويُعد مشوار المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نحو اللقب ليس بالسهل، حيث إنه يتواجد في المجموعة الثالثة بمنافسات كأس العرب 2021، والتي تضم منتخبات المغرب، الأردن وفلسطين.

ويحلم المنتخب السعودي لكرة القدم بحصد اللقب الثالث من كأس العرب، حيث سبق وتوج بنسختي 1998 و2002، وحصد المركز الثالث عام 1985، فيما نال منتخب العراق اللقب 3 مرات، ومرة واحدة لكل من مصر والمغرب.

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