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المنتخب السعودي يسجل الهدف الثاني ضد الجزائر
ضمن منافسات كأس العرب

المنتخب السعودي يسجل الهدف الثاني ضد الجزائر

2021/07/06
الساعة 7:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المنتخب السعودي يسجل الهدف الثاني ضد الجزائر لاعبو الأخضر - المصدر @UAFAAC
المواطن - مروة نبيل

تمكن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من تسجيل الهدف الثاني في شباك نظيره الجزائري، لتصبح النتيجة 2/1 لصالح الأخضر عند الدقيقة 77.

المنتخب السعودي يواصل الضغط

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الجزائري الآن في نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر.

مصعب الجوير
الجوير يحتفل بالهدف – المصدر @UAFAAC

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة، نجح المنتخب الجزائري تحت 20 عامًا في تسجيل التعادل، ليضغط لاعبو الأخضر بقوة، أملًا في التقدم مجددًا، قبل أن ينجح محمد سليمان في هز الشباك مستغلًا عرضية من ركلة ركنية.

منتخب السعودية للشباب
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

المنتخبان في كأس العرب

ويُقدم المنتخب السعودي مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الجزائر تحت 20 عامًا إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على نظيره التونسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وقدم أداء لافتًا في البطولة، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.


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