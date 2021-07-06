المنتخب السعودي يسجل الهدف الثاني ضد الجزائر

المواطن - مروة نبيل

تمكن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من تسجيل الهدف الثاني في شباك نظيره الجزائري، لتصبح النتيجة 2/1 لصالح الأخضر عند الدقيقة 77.

المنتخب السعودي يواصل الضغط

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الجزائري الآن في نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، على استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة، نجح المنتخب الجزائري تحت 20 عامًا في تسجيل التعادل، ليضغط لاعبو الأخضر بقوة، أملًا في التقدم مجددًا، قبل أن ينجح محمد سليمان في هز الشباك مستغلًا عرضية من ركلة ركنية.

المنتخبان في كأس العرب

ويُقدم المنتخب السعودي مستوى مميزًا ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب الجزائر تحت 20 عامًا إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على نظيره التونسي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وقدم أداء لافتًا في البطولة، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم.

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