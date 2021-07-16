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المنتخب السعودي يصل طوكيو
استعدادًا للمشاركة بالأولمبياد

المنتخب السعودي يصل طوكيو

2021/07/16
الساعة 4:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المنتخب السعودي يصل طوكيو لاعبو الأخضر - المصدر @saudiolympic
المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا إلى اليابان، استعدادًا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

المنتخب السعودي في طوكيو

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الأخضر إلى طوكيو، وتمنى التوفيق للاعبين في الأولمبياد، وعلق قائلًا: “يا خضر معاك الله”.

 

الأخضر الأولمبي
جانب من وصول البعثة – المصدر @saudiolympic

وتابع: ” أوّل الواصلين إلى طـوكيو.. الصقور الخضر يصلون إلى العاصمة اليابانية قبل أيّام من اللقاء الافتتاحي المنتظر من أمام منتخب ساحل العاج والذي سيقام قبل حفل الافتتاح الرسمي لـ طوكيو2020 بيوم واحد”.

 

المنتخب السعودي
لاعبو الأخضر – المصدر @saudiolympic

الأخضر جاهز للأولمبياد

واختتم المنتخب السعودي الأولمبي معسكره الإعدادي في رومانيا، ضمن المرحلة السادسة والأخيرة من برنامج التحضيري لأولمبياد طوكيو، مساء أمس الخميس، بعد خوضه العديد من الوديات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @saudiolympic

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة ساحل العاج يوم 22 يوليو، ثم يلتقي ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمباراة البرازيل يوم 28 يوليو.

ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @saudiolympic


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