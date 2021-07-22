المنتخب السعودي يفقد 3 نقاط أمام ساحل العاج

المواطن - محمد سمعه

خسر المنتخب السعودي الأولمبي أمام ساحل العاج بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة، وذلك ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

ملخص مباراة السعودية وساحل العاج

وبدأ الأخضر المباراة ضاغطًا بكل قوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول.

ورغم ضغط الأخضر، لكن منتخب كوت ديفوار سجل الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة، وذلك بعد أن سجل المدافع عبدالإله العمري هدف الإيفواريين بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ40.

ولم ينتظر سالم الدوسري إلا 3 دقائق لينجح في إحراز الهدف الأول للأخضر بالدقيقة الـ43 من تصويبة صاروخية.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني من مباراة السعودية وساحل العاج، استثمر المنتخب الإيفواري خطأ دفاعيًا قاتلًا من لاعبي الأخضر ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب فرانك كيسي بالدقيقة الـ67.

ولم يتمكن المنتخب السعودي من إحراز هدف التعادل، لينتهي اللقاء بخسارة الأخضر 3 نقاط في أولى مبارياته في أولمبياد طوكيو.

سالم الدوسري رابع لاعب يسجل للأخضر أولمبيًا

وأصبح سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، رابع لاعب يسجل للأخضر في تاريخ مشاركاته بـ دورات الألعاب الأولمبية، وذلك بعد أن سجل في شباك المنتخب الإيفواري.

وأول من سجل للأخضر أولمبيًا، هو النجم ماجد عبدالله في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، الثاني هو محمد الخليوي في أولمبياد أتالانتا 1996، الثالث هو فؤاد أنور في أولمبياد أتالانتا عام 1996، الرابع هو الدوسري في لقاء ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020″.

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