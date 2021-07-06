المنتخب السعودي يكرم وقت اللياقة

المواطن - الرياض

كرمت إدارة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، نادي وقت اللياقة، وتسلم التكريم على القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، من نايف القاضي مدير المنتخب.

استضافة تدريبات الأخضر

وجاء التكريم نظير تكفل وقت اللياقة باستضافة تدريبات “الأخضر” ضمن مرحلته الخامسة من الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

الإعداد لأولمبياد طوكيو

واختتم المنتخب الوطني يوم أمس الاثنين مرحلته الخامسة من الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، والتي أقيمت في الرياض وتضمنت خوضه لمباراتين وديتين ضد منتخب أوغندا، بالإضافة إلى 8 حصص تدريبية في ملعب الأمير فيصل بن فهد، و3 حصص تدريبية في وقت اللياقة.

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