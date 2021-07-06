‎الرئيسية
الرياضة
المنتخب السعودي يكرم وقت اللياقة
بعد استضافة تدريبات الأخضر

المنتخب السعودي يكرم وقت اللياقة

2021/07/06
الساعة 9:56 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المنتخب السعودي يكرم وقت اللياقة
المواطن - الرياض

كرمت إدارة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، نادي وقت اللياقة، وتسلم التكريم على القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، من نايف القاضي مدير المنتخب.

استضافة تدريبات الأخضر

وجاء التكريم نظير تكفل وقت اللياقة باستضافة تدريبات “الأخضر” ضمن مرحلته الخامسة من الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

الإعداد لأولمبياد طوكيو

واختتم المنتخب الوطني يوم أمس الاثنين مرحلته الخامسة من الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، والتي أقيمت في الرياض وتضمنت خوضه لمباراتين وديتين ضد منتخب أوغندا، بالإضافة إلى 8 حصص تدريبية في ملعب الأمير فيصل بن فهد، و3 حصص تدريبية في وقت اللياقة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الأخضر يواصل تدريباته في معسكر جدة

واصل الأخضر تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني