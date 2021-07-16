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الموارد البشرية بالرياض تنفذ ألف زيارة رقابية وتضبط 366 مخالفة
دعت أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات

الموارد البشرية بالرياض تنفذ ألف زيارة رقابية وتضبط 366 مخالفة

2021/07/16
الساعة 11:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الموارد البشرية بالرياض تنفذ ألف زيارة رقابية وتضبط 366 مخالفة
المواطن - واس

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مايقارب من ألف جولة رقابية خلال الشهر الماضي على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها للتأكد من مدى التزام اصحاب المنشآت بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس واسفرت الجولات عن رصد 366 مخالفة وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

الموارد البشرية بالرياض تنفذ ألف زيارة رقابية وتضبط 366 مخالفة - المواطن

منع العمل تحت الشمس: 

ودعا فرع الوزارة بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قرار تطبيق منع العمل تحت الشمس والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض.

الموارد البشرية بالرياض تنفذ ألف زيارة رقابية وتضبط 366 مخالفة - المواطن

أرقام البلاغات: 

كما أكد للجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

الموارد البشرية بالرياض تنفذ ألف زيارة رقابية وتضبط 366 مخالفة - المواطن

الموارد البشرية بالرياض تنفذ ألف زيارة رقابية وتضبط 366 مخالفة - المواطن


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