الموارد البشرية بتبوك تدشن خدمة التوكيل بأداء شعيرة الأضحية

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، اليوم، خدمة التوكيل بأداء شعيرة الأضحية، تحت شعار ” نسمي على أضحيتك لتصل لك ولمستحقيها” من خلال خطوات إلكترونية سهلة وميسرة عبر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرّع”.

جهود الموارد البشرية للتسهيل على المضحين

وأكد مدير فرع الوزارة بتبوك منيف الحربي أن الوزارة حريصة على أن تكون المنصة الوطنية للتبرعات الجهة المثلى للربط بين المتبرع والمحتاج من خلال عملية تبرع شفافة تُنفذ تحت إشراف وحوكمة الوزارة، مضيفاً أن من ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة خدمة الأضاحي وتجهيزها وتوزيع الثلث على المحتاجين وإيصال الثلثين المتبقية للمستفيدين وإهدائها لمن يرغب أو التبرع بالأضحية كاملة للتسهيل على المضحين.

تعدد خيارات الدفع الإلكترونية

وأشار إلى أن الخدمة تتميز بالتوكيل الإلكتروني وبتعدد خيارات الدفع الإلكترونية ، مبينًا أن منصة “تبرّع” ملتزمة بأن تكون الأضاحي متوافقة مع الأحكام والشروط الواجب توفرها بالأضحية حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية, والتي تتوافق مع تعليمات وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل عام .

يذكر أن منصة تبرّع تعد واجهة معتمدة رسمياً للصدقات والزكاة والهبات والتبرعات, وتهدف إلى توحيد الجهود بما يعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، حيث تضم المنصة حالياً مبادرات معتمدة لجمعيات أهلية مرخصة من الوزارة من خلال تحديد أوجه صرف التبرعات الصادرة عن الأفراد والمنظمات وتوجيهها لمستحقيها من الفئات الأشد حاجة.

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