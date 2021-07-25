“المواطن” توثق إقبال المتنزهين على مطل العارضة للاستمتاع بالأجواء الخلابة

المواطن - علي شيبان - جازان

شهد منتزه الأمير محمد بن ناصر – مطل العارضة – بجازان إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي والزوار من داخل المحافظة وخارجها للاستماع بالأجواء الماطرة والجلسات ووسائل الترفيه بالمطل وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

ورصدت عدسة” المواطن” الإقبال الكبير من المتنزهين من داخل وخارج المحافظة في ظل ما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة في هذا الأسبوع.

توافد كبير على مطل العارضة:

وفي تصريحات لـ” المواطن” تحدث مفرح اللغبي قائلًا: إن مطل الأمير محمد بن ناصر بالعارضة يعد من الأماكن السياحية والمتنزهات المميزة حيث يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي المحافظة ومن المحافظات المجاورة وذلك للاستماع بالأجواء الخلابة وألعاب حديقة المطل.

جلسات مطلة:

فيما بين ماجد هزازي قائلًا: إن منتزه الأمير محمد بن ناصر بالعارضة من الأماكن المميزة في المنطقة حيث يطل المتنزه على محافظة العارضة ناهيك عن الأجواء الجميلة التي تشهدها المنطقة كما أن هناك جلسات خاصة مطلة للعائلات وهناك ألعاب خاصة للأطفال مما أدى إلى جذب المتنزهين بشكل كبير.

الإجراءات الاحترازية:

فيما أضاف يحيى خبراني قائلًا: إن المتنزه يشهد إقبالًا كبيرًا من المتنزهين ومع هذا يحرص الجميع على التباعد وعدم التجمع بكثافة بما يسمح بانتشار فيروس كورونا وان أغلب المتنزهين يرتدون الكمان وذلك حرصًا منهم في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وان المنتزه يعد من المتنزهات المفتوحة بعيدًا عن الأماكن المغلقة.

الاهتمام بالمطل:

فيما أشار بسام حمدي قائلًا: رغم الإقبال الكبير على منتزه الأمير محمد بن ناصر بالعارضة من قبل المتنزهين وقيام البعض بالأكل والطبخ إلا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الجهات المختصة حيث تقوم بتنظيف المتنزه بشكل دوري وأن عمال النظافة متواجدون بشكل كبير وهذا ما ساعد المتنزهين في إيجاد المكان النظيف.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة