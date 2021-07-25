‎الرئيسية
آخر الاخبار
“المواطن” توثق إقبال المتنزهين على مطل العارضة للاستمتاع بالأجواء الخلابة
بعد هطول الأمطار الغزيرة

“المواطن” توثق إقبال المتنزهين على مطل العارضة للاستمتاع بالأجواء الخلابة

2021/07/25
الساعة 7:45 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, أخبار 13 منطقة, المواطن - جازان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
“المواطن” توثق إقبال المتنزهين على مطل العارضة للاستمتاع بالأجواء الخلابة مطل العارضة بجازان
المواطن - علي شيبان - جازان

شهد منتزه الأمير محمد بن ناصر – مطل العارضة – بجازان إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي والزوار من داخل المحافظة وخارجها للاستماع بالأجواء الماطرة والجلسات ووسائل الترفيه بالمطل وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

"المواطن" توثق إقبال المتنزهين على مطل العارضة للاستمتاع بالأجواء الخلابة - المواطن
مطل العارضة بجازان

ورصدت عدسة” المواطن” الإقبال الكبير من المتنزهين من داخل وخارج المحافظة في ظل ما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة في هذا الأسبوع.

 

"المواطن" توثق إقبال المتنزهين على مطل العارضة للاستمتاع بالأجواء الخلابة - المواطن
اقبال متنزهين بالمطل بالعارضة

توافد كبير على مطل العارضة:

وفي تصريحات لـ” المواطن” تحدث مفرح اللغبي قائلًا: إن مطل الأمير محمد بن ناصر بالعارضة يعد من الأماكن السياحية والمتنزهات المميزة حيث يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي المحافظة ومن المحافظات المجاورة وذلك للاستماع بالأجواء الخلابة وألعاب حديقة المطل.

 

"المواطن" توثق إقبال المتنزهين على مطل العارضة للاستمتاع بالأجواء الخلابة - المواطن
جلسات مطلة على محافظة العارضة

جلسات مطلة:

فيما بين ماجد هزازي قائلًا: إن منتزه الأمير محمد بن ناصر بالعارضة من الأماكن المميزة في المنطقة حيث يطل المتنزه على محافظة العارضة ناهيك عن الأجواء الجميلة التي تشهدها المنطقة كما أن هناك جلسات خاصة مطلة للعائلات وهناك ألعاب خاصة للأطفال مما أدى إلى جذب المتنزهين بشكل كبير.

 

"المواطن" توثق إقبال المتنزهين على مطل العارضة للاستمتاع بالأجواء الخلابة - المواطن
ازدحام في مطلع العارضة

الإجراءات الاحترازية:

فيما أضاف يحيى خبراني قائلًا: إن المتنزه يشهد إقبالًا كبيرًا من المتنزهين ومع هذا يحرص الجميع على التباعد وعدم التجمع بكثافة بما يسمح بانتشار فيروس كورونا وان أغلب المتنزهين يرتدون الكمان وذلك حرصًا منهم في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وان المنتزه يعد من المتنزهات المفتوحة بعيدًا عن الأماكن المغلقة.

"المواطن" توثق إقبال المتنزهين على مطل العارضة للاستمتاع بالأجواء الخلابة - المواطن
أماكن ترفيهية للأطفال في مطل العارضة

 

الاهتمام بالمطل:

فيما أشار بسام حمدي قائلًا: رغم الإقبال الكبير على منتزه الأمير محمد بن ناصر بالعارضة من قبل المتنزهين وقيام البعض بالأكل والطبخ إلا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الجهات المختصة حيث تقوم بتنظيف المتنزه بشكل دوري وأن عمال النظافة متواجدون بشكل كبير وهذا ما ساعد المتنزهين في إيجاد المكان النظيف.

"المواطن" توثق إقبال المتنزهين على مطل العارضة للاستمتاع بالأجواء الخلابة - المواطن
جلسات مطلة على محافظة العارضة


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

أمير جازان يعفي رئيس مركز الفطيحة من منصبه

صدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر