النجار يحذر الاتحاديين بسبب سعود عبدالحميد

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي هتان النجار والمقرب من البيت الاتحادي تحذيرًا لجماهير العميد بسبب كثرة الشائعات حول مصير اللاعب سعود عبدالحميد مع الفريق.

الشائعات كثيرة !

وغرد هتان النجار قائلًا اليوم الاثنين عبر حسابه في “تويتر” : “أتمنى من جمهور الاتحاد عدم الانجراف خلف ما يُشاع حول اللاعب سعود عبدالحميد حتى اللحظة، الأمور تسير بشكل إيجابي، ويتبقى فقط انتهاء اللاعب من مهمته الوطنية ومن ثم حسم ملف تجديد عقده، هناك محاولات للتشويش بهدف التأثير علمًا بأن نظام الاحتراف وتعديلاته تجعل من الأرقام المطروحة كذبة”.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا طلب راتبًا سنويًا يتخطى الـ5 ملايين ريال مما أثار غضب الإعلامي الرياضي محمد البكيري والمعروف بميوله الاتحادية.

سعود عبدالحميد في مرمى الانتقادات

وبوقت سابق، تعرض اللاعب عبدالحميد المدافع الأيمن لـ منتخب السعودية تحت 23 عامًا لانتقادات كثيرة وذلك بسبب أخطائه في مباراة ألمانيا التي أُقيمت ظهر أمس الأحد بالجولة الثانية من دور المجموعات بـ أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد النقاد الرياضيون والجماهير السعودية على أن أداء عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا في مباراة ألمانيا لم يكن موفقًا رغم أنه صنع الهدف الثاني للاعب سامي النجعي بالدقيقة الـ50 من عمر مباراة ألمانيا.

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