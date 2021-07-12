النصر يبدأ تدريباته في معسكر بلغاريا

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء الأحد، ضمن معسكره الإعدادي المقامة حاليًّا في العاصمة البلغارية صوفيا.

النصر يبدأ تدريباته:

وانطلقت الحصة التدريبية باجتماع المدير الفني مانو مينيز مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث شرح البرنامج الإعدادي، ثم أجرى اللاعبون اختبارات لياقية، وقاموا بالجري حول الملعب بعد ذلك.

وسيجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، يوم الاثنين، على فترتين صباحية ومسائية في معسكر بلغاريا، حيث يطمح مينيز في رفع لياقة اللاعبين بشكل مميز قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في بلغاريا، لمدة 4 أسابيع، وسيخوض خلاله 4 مباريات ودية استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

كورونا يبعد الغنام:

على الجانب الآخر، يغيب سلطان الغنام عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم في بلغاريا، بعد إصابته بفيروس كورونا، على أن يُغادر إلى صوفيا بعد تعافيه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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