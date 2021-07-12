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النصر يبدأ تدريباته في معسكر بلغاريا
تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد

النصر يبدأ تدريباته في معسكر بلغاريا

2021/07/12
الساعة 12:18 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يبدأ تدريباته في معسكر بلغاريا جانب من المران - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء الأحد، ضمن معسكره الإعدادي المقامة حاليًّا في العاصمة البلغارية صوفيا.

النصر يبدأ تدريباته:

وانطلقت الحصة التدريبية باجتماع المدير الفني مانو مينيز مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث شرح البرنامج الإعدادي، ثم أجرى اللاعبون اختبارات لياقية، وقاموا بالجري حول الملعب بعد ذلك.

النصر
جانب من المران – المصدر @AlNassrFC

وسيجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، يوم الاثنين، على فترتين صباحية ومسائية في معسكر بلغاريا، حيث يطمح مينيز في رفع لياقة اللاعبين بشكل مميز قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في بلغاريا، لمدة 4 أسابيع، وسيخوض خلاله 4 مباريات ودية استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

النصر
جانب من المران – المصدر @AlNassrFC

كورونا يبعد الغنام:

على الجانب الآخر، يغيب سلطان الغنام عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم في بلغاريا، بعد إصابته بفيروس كورونا، على أن يُغادر إلى صوفيا بعد تعافيه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سلطان الغنام
الغنام – المصدر @AlNassrFC


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