النصر يتدرب على فترتين في بلغاريا

المواطن - مروة نبيل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، اليوم الاثنين، على فترتين صباحية ومسائية في معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في بلغاريا.

النصر يواصل الاستعداد:

وتركز مران العالمي اليوم على الجوانب اللياقية، وتدريبات باستخدام عدد من الأجهزة، وقام اللاعبون بالجري بسرعات مختلفة، وأداء تمارين لياقية باستخدام الكرة، وتم التدريب على اللعب من لمستين.

وسيواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته على فترتين صباحية ومسائية في معسكر بلغاريا، يوم غد الثلاثاء، حيث يطمح المدير الفني البرازيلي مانو مينيز في رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في بلغاريا، لمدة 4 أسابيع، وسيخوض خلاله 4 مباريات ودية استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

العالمي يدعم صفوفه بصفقات قوية:

وتطمح إدارة العالمي في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد والمنافسة على الألقاب، ما يدفعها لحل أزمة الكفاءة المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعاقد النصر مؤخرًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، كما ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكنه فشل في تسجيله بسبب الكفاءة المالية وأعاره لنادي شباب الأهلي الإماراتي لنهاية الموسم.

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