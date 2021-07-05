النصر يحدد شرطه لبيع أو إعارة فراس البريكان

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي النصر شرطه وذلك من أجل بيع أو إعارة اللاعب فراس البريكان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

شرط النصر

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة أبو ظبي الرياضية عبر “تويتر” أن النصر لا يمانع إعارة البريكان لمدة موسم واحد مقابل دفع مبلغ مالي مجز، وذلك في ظل رغبة عدد من الأندية للتعاقد معه.

الفتح يرغب في ضم فراس البريكان

وأضاف حساب القناة الإماراتية أن نادي الفتح هو النادي الوحيد الذي تقدم بخطاب رسمي لإدارة مسلي آل معمر لضم البريكان بنظام الإعارة.

وعانى البريكان، صاحب الـ21 سنة من قلة المشاركة مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر في موسم 2020/2021، في ظل تواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وصعد فراس البريكان للفريق الكروي الأول بـ النصر في عام 2017، وتُوج مع العالمي بلقبين في السوبر السعودي ولقب وحيد في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019.

يذكر أن نادي النصر كان أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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