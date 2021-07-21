النصر يحسم ثالث صفقة أجنبية له

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر حسم الصفقة الثالثة الأجنبية له، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير الصحفية فإن العالمي يقترب من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني راميرو فونيس مدافع فريق فياريال الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مدافع فياريال يعزز صفوف النصر:

وذكرت التقارير أن إدارة مسلي آل معمر أنهت اتفاقها مع فونيس صاحب الـ31 عامًا، لتعزيز الخط الخلفي للعالمي في الموسم الجديد.

وسبق للاعب راميرو فونيس اللعب في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني وإيفرتون الإنجليزي قبل تمثيل فريق فياريال.

صفقتان أجنبيتان حتى الآن:

وكان العالمي سبق له التعاقد مع الكاميروني فينسيت أبو بكر من صفوف بيشكتاش التركي والمهاجم البرازيلي تاليسكا قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيني.

يذكر أن النصر كان احتل المركز السادس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

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