النصر يحسم ودية بانديف أكاديميا بثنائية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز على بانديف أكاديميا في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في بلغاريا.

النصر يفوز بأولى مبارياته الودية:

وبدأ المدير الفني مانو مينيز مباراة اليوم الودية بتشكيل مكون من؛ نواف العقيدي، أسامة الخلف، عبدالله مادو، علي لاجامي، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، بيتروس، جلال الدين ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، عبدالرزاق حمدالله وفينسنت أبو بكر.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة النصر ضد بانديف أكاديميا، جاء تشكيل العالمي كالتالي؛ وليد العنزي، عبدالعزيز العلاوي، فونيس موري، نايف الماس، حمد آل منصور، بيتروس، عبدالله الخيبري، خليل العبسي، عبدالفتاح عسيري، محمد مران وصالح العباس.

وبدأت المباراة بضغط كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل أن ينجح عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 25 دقيقة، ونجح عبدالفتاح آدم في تعزيز تقدم العالمي بهدف ثان عند الدقيقة 92.

تجهيز العالمي للموسم الجديد:

ويطمح المدير الفني مانو مينيز لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز خلال معسكر بلغاريا، أملًا في التألق والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الرياضي الجديد.

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