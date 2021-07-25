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النصر يخوض أولى ودياته في بلغاريا الاثنين

النصر يخوض أولى ودياته في بلغاريا الاثنين

2021/07/25
الساعة 11:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يخوض أولى ودياته في بلغاريا الاثنين جانب من المران - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة البرتغالي مانو مينيز، أداء تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، ضمن معسكره الإعدادي، المقام حاليًّا في بلغاريا.

النصر يواصل تدريباته

وبدأ مران النصر اليوم بتدريبات لياقية، تبعها مناورة على منتصف الملعب، ثم أجرى المدير الفني تمارين خاصة للاعبي الوسط والهجوم على بناء الهجمات وإنهائها.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أولى مبارياته في معسكر بلغاريا، حيث سيواجه بانديف أكاديميا المقدوني عند الساعة الخامسة والنصف مساء يوم غد الاثنين.

النصر
جانب من المران – المصدر @AlNassrFC

ظهور اللاعبين الأجانب:

وستشهد مباراة العالمي الودية في معسكره المقام في بلغاريا، أول ظهور للاعبين المحترفين الأجانب الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم؛ فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري.

ويطمح المدير الفني مانو مينيز لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز خلال معسكر بلغاريا، أملًا في التألق والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الرياضي الجديد.

نادي النصر
جانب من المران – المصدر @AlNassrFC


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