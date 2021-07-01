النصر يوافق على إعارة كيم جين سو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن موافقته رسميًّا على رحيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الكوري الجنوبي كيم جين سو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إعارة كيم جين سو:

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة برئاسة مسلي آل معمر وافقت على إعارة كيم جين سو إلى نادي جونبك الكوري الجنوبي لمدة موسم واحد، وتمنى له التوفيق في تجربته القادمة.

وكان كيم جين سو صاحب الـ29 عامًا قد أصيب بوتر أكيليس خلال مباراة النصر والرائد في ثمن نهائي كأس الملك موسم 2020/ 2021، ليغيب عن الفريق بالموسم المنصرم، ويتوقع عودته في شهر أغسطس المقبل.

النصر يدعم صفوفه:

وتطمح إدارة النصر في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد والمنافسة على الألقاب، ما يدفعها لحل أزمة الكفاءة المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعاقد النصر مؤخرًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، كما ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكنه فشل في تسجيله بسبب الكفاءة المالية وأعاره لنادي شباب الأهلي الإماراتي لنهاية الموسم.

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