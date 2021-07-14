النفط يتراجع بأكثر من 2%

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع تقارير حول توصل أطراف في أوبك إلى تسوية بشأن اتفاق الإنتاج وبعد بيانات المخزونات الأمريكية.

مخزونات الخام الأمريكي:

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام تراجعت 7.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو الجاري، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط 4.9 مليون برميل.

مستويات إنتاج النفط:

ونقلت “رويترز” عن مصدر في مجموعة “أوبك بلس” قوله: إن الخلاف بين المملكة والإمارات بشأن مستويات الإنتاج قد انتهى، حيث ستحصل الثانية على مستوى إنتاج مرجعي أعلى يبلغ 3.65 مليون برميل يوميًّا في الاتفاقات النفطية المستقبلية.

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