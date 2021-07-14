النفط يتراجع عن مكاسب الأمس

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أغلقت أمس عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 حيث أظهر تقرير صناعي مزيداً من السحب في مخزونات الخام الأميركية، مما يزيد من علامات التقلص السريع في السوق العالمية.

خام تكساس:

وتم تداول العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك صباح اليوم بالقرب من 75 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.6% يوم أمس، فيما يتداول خام برنت عند 76 دولاراً للبرميل.

مخزونات خام النفط:

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات، وسيكون هذا السحب الأسبوعي الثامن على التوالي، وهو أطول سلسلة انخفاضات منذ يناير 2018، إذا أكدته الأرقام الحكومية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وارتفع طلب الولايات المتحدة على النفط إلى آفاق جديدة مع انتعاشها من الوباء وعودة استهلاك البنزين والديزل إلى مستويات ما قبل انتشار الفيروس.

كما أن الارتفاع المفاجئ في استخدام البترول لمنتجات مثل البلاستيك والأسفلت ومواد التشحيم والاحتياجات الصناعية الأخرى يدفع عملية الاسترداد.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة