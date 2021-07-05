‎الرئيسية
جديد الأخبار
النقابة العامة للسيارات: 1600 حافلة لخدمة الحجيج وفق الإجراءات الصحية
تتبع 54 شركة ومؤسسة ضمن آلية منظمة لتقديم الخدمة

النقابة العامة للسيارات: 1600 حافلة لخدمة الحجيج وفق الإجراءات الصحية

2021/07/05
الساعة 1:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
النقابة العامة للسيارات: 1600 حافلة لخدمة الحجيج وفق الإجراءات الصحية
المواطن - واس

تستعدّ النقابة العامة للسيارات لنقل 60 ألف حاج في موسم حج هذا العام ، بواسطة 1600 حافلة وفق خطة معدة تطبق الإجراءات الصحية الوقائية .

خطة النقابة العامة للسيارات

وتعمل الحافلات التابعة لـ 54 شركة ومؤسسة ضمن آلية منظمة لتقديم الخدمة تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل كل حافلة من حيث تحديد أماكن جلوس الحجاج بعدد 20 حاجاً في الحافلة الواحدة لتحقيق التباعد ، وتوزيع الحافلات بحسب اللون ” الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق ” على أربعة مسارات كل مسار يرتبط بموقع سكن الحاج .

مراقبة معايير الأداء المستهدفة

وأوضحت النقابة أن إدارة الإشراف الميداني تباشر تنفيذ الخطة التشغيلية ومراقبة معايير الأداء المستهدفة ، إلى جانب رصد ومعالجة البلاغات آلياً من خلال غرفة القيادة والسيطرة ،وقياس مؤشرات الأداء.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

تدشين موقع تنسيقي حجاج الداخل الإلكتروني الجديد

دشّن معالي نائب وزير الحجّ والعُمرة الدكتور عبدالفتاح