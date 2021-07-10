النقل الترددي لمنسوبي ومنسوبات المسجد الحرام على مدار الساعة

المواطن - مكة المكرمة

أكد مدير إدارة الحركة، فهد بن محمد العبدلي، أن إدارة الحركة ستستأنف خدمات النقل التردي لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مدار الساعة، اعتبارًا من يوم غد الأحد، حيث تقوم الإدارة بنقل الموظفين والموظفات من وإلى المسجد الحرام من خلال باصات النقل الترددي لعدد من نقاط التجمع.

وأضاف أن ذلك يأتي حرصًا من الرئاسة على وصول العاملين بالمسجد الحرام لمواقع أعمالهم بكل يسر وسهولة وتقديم خدماتهم لقاصدي بيت الله الحرام.

نقاط التجمع:

وأكد العبدلي أن نقاط التجمع ستكون وفق النقاط التالية:

١) مسار كدي:

نقطة تجمع رقم (1) هنا

نقطة تجمع رقم (2) هنا

موقع نقل وإنزال الموظفين والموظفات أسفل وقف الملك عبدالعزيز هنا

٢) مواقف الجمرات حسب النقاط التالية:

مسار مواقف الجمرات

نقطة التجمع

موقع استقبال وإنزال الموظفين والموظفات في الساحة الشرقية

توجيهات السديس:

واختتم العبدلي حديثه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من وكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.

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