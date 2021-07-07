النيابة تأمر بالقبض على شخص نشر محتوى معلوماتيًّا يثير التعصب القبلي والبغضاء

المواطن - الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى معلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق بمسلسل لإحدى القنوات الفضائية، ينطوي على مضامين تبث التعصب القبلي، وتنشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، وتنال من اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي، والإساءة للآخرين بكلام بذيء وخارج على سياق الآداب العامة؛ فقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض عليه استنادًا للمادتين (الـ15 والـ17) من نظام الإجراءات الجزائية، وسرعة إحالته إلى النيابة العامة.

مساس بالنظام العام:

وشدَّد المصدر على أن نشر ما يبثُّ روح الكراهية والبغضاء، ويثير التعصب القبلي المقيت، عبر وسائل التواصل، يُعدُّ مساسًا بالنظام العام، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

تطبيق الأنظمة بكل حزم:

ولفت إلى أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للأنظمة، وكل ما يشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية.

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