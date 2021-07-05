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النيابة تحذر من إيواء المتسللين: غرامة تصل لمليون ريال والسجن 5 أعوام
أو نقلهم فيها أو تسهيل ذلك أو تقديم أي مساعدة لهم

النيابة تحذر من إيواء المتسللين: غرامة تصل لمليون ريال والسجن 5 أعوام

2021/07/05
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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النيابة تحذر من إيواء المتسللين: غرامة تصل لمليون ريال والسجن 5 أعوام
المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة على أنه يُحظر إيواء المتسللين إلى المملكة أو نقلهم فيها أو تسهيل ذلك أو تقديم أي مساعدة لهم أو تشغليهم أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الأفعال الآثمة تعد جريمة بحق الوطن ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

غرامة تصل لمليون ريال:

وأشارت النيابة إلى أن العقوبة تشمل: “غرامة 500 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، والسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 15 سنة”.

وتشمل العقوبة كذلك مصادرة الوسيلة التي تم نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط.

النيابة تحذر من إيواء المتسللين: غرامة تصل لمليون ريال والسجن 5 أعوام - المواطن


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