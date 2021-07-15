النيابة توضح عقوبات انتهاك نظام سندات الهدي والأضاحي

المواطن - الرياض

أوضحت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، عقوبات انتهاك نظام بيع سندات الهدي والأضاحي.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” إن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية حال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ٠١ / ٠١ /١٤٤٢هـ البند (أولًا / ٨).

تفاصيل العقوبات

وأشارت النيابة العامة إلى أن عقوبات من ينتهك تلك التعليمات تتمثل في عقوبة تعزيرية مرسلة، وإعادة قيمة ما بيع من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي بنفس عدد ما تم بيعه.

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