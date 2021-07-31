النيابة: عقوبة المتحرش بفتاة القصيم السجن وغرامة 300 ألف ريال

المواطن - القصيم

أوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تداول مقطع فيديو يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بفتاة كانت داخل مركبتها بحالة الوقوف في أحد الشوارع العامة ببريدة، وإتيانه لأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي وارتكابه لأفعال خادشة للحياء منتهكًا للآداب العامة في المجاهرة بذلك، فإن هذه السلوكيات الآثمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، والمحاطة بظروف مشددة للعقوبة؛ لوقوعها في مكان عام، وتصل عقوباتها إلى السجن لمدة (5) سنوات وغرامة 300 ألف ريال.

توجيه النائب العام:

يذكر أن النائب العام وجه في وقت سابق بالقبض على المتهم، استنادًا للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأهاب المصدر بالجميع وكل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة فورًا لاتخاذ الموجب النظامي في هذا الشأن وفقًا لأحكام نظام مكافحة جريمة التحرش.

تفاصيل القبض على الجاني:

‏وفي وقت سابق، تمكنت شرطة منطقة القصيم من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، وهو يتحرش بامرأة وهي بداخل مركبتها بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.

وأوضحت شرطة منطقة القصيم، أنه مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع ‏النيابة العامة.

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