الهلال يحدد بديل جيوفنكو

المواطن - محمد سمعه

نجح مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في تحديد البديل المثالي للاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو الذي أصبح قريبًا من مغادرة الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال يتجه لفسخ العقد بالتراضي مع جيوفنكو

وكان الإعلامي عبدالله الحنيان ذكر عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن اللاعب الإيطالي صاحب الـ34 عامًا سيُنهي عقده بالتراضي مع الزعيم، وسوف ينضم لفريق باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويطمح الزعيم للتعاقد مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ويرغب بيريرا صاحب الـ25 عامًا في الرحيل عن صفوف ويست بروميتش، وذلك بعد هبوط الفريق لـ دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

عرض الهلال لضم ماثيوس بيريرا

وكانت آخر التقارير الصحفية، ذكرت أن الزعيم قدم عرضًا لضم ماثيوس بيريرا يتراوح من 15 إلى 17 مليون يورو، لكن ويست بروميتش يرغب في عرض مالي قيمته تصل إلى 25 مليون يورو.

وفي حال لم يقدم أي فريق آخر عرضًا أعلى من الهلال فسيوافق ويست بروميتش على رحيل ماثيوس بيريرا إلى الزعيم.

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