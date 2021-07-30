الهلال يخسر ودية هيرتا برلين بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراته الودية التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة ضد فريق هيرتا برلين الألماني بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار استعدادات الزعيم للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

ملخص مباراة الهلال وهيرتا برلين:

وكان الشوط الأول من المباراة بتقدم هيرتا برلين بهدفين لهدف، وفي الشوط الثاني سجل هيرتا برلين هدفًا والزعيم هدفًا، ليفوز الفريق الألماني بثلاثية مقابل هدفين.

يذكر أن كلًّا من المالي موسى ماريجا والفرنسي بافيتيمبي جوميز أحرزا هدفي الهلال في شباك هيرتا برلين.

تشكيلة الأزرق لمواجهة هيرتا برلين:

وجاءت تشكيلة الأزرق مكونة من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندري كاريلو، لوسيانو فيتو، موسى ماريجا، صالح الشهري”.

وفي وقت سابق، أعلن نادي لايبزيج الألماني عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مواجهة ودية ضد الزعيم، مساء الغد السبت.

وأشار نادي لايبزيج إلى أن مباراته ضد الزعيم، ستكون بعيدًا عن عيون الإعلام والجماهير، على أن تكون مدة الشوط الواحد 30 دقيقة فقط، وذلك لتجهيز لاعبيه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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