الهلال يدعم أندري كاريلو

المواطن - محمد سمعه

حرص نادي الهلال على دعم محترفه البيروفي أندري كاريلو، حيث صباح الغد السبت، مباراة مع منتخب بلاده ضد باراجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا.

رسالة الهلال لـ كاريلو:

وغرد الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة قائلًا باللغة الإسبانية: “حظ جيد”.

وستنطلق مباراة بيرو ضد باراجواي في تمام الثانية عشرة صباح الغد على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي في البرازيل.

قرار جارديم:

وفي وقت سابق، يبدو أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الزعيم قد اتخذ قراره بعد تصريحات والد اللاعب البيروفي أندري كاريلو التي تحدث فيها عن مصيره مع الزعيم.

وكان والد كاريلو قال في تصريحات لـ صحيفة Bolavip: إن نجله يفكر في العودة للدوري البيروفي خلال الفترة المقبلة.

المدرب البرتغالي سيطلب من إدارة الهلال معرفة القرار النهائي من كاريلو بالبقاء أو الرحيل وذلك حتى يتصرف المدرب البرتغالي بالبحث عن بديله.

ويقدم كاريلو مستويات طيبة مع منتخب بيرو في بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حاليًّا في البرازيل، حيث ساهم في صعود منتخب بلاده لدور ربع النهائي، ومواجهة منتخب باراجواي.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة