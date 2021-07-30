الهلال يعلن موعد عودته إلى الرياض

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال عن موعد عودته إلى المملكة، وذلك بعد أن ينتهي من معسكره الإعدادي الذي يخوضه حاليًّا في النمسا.

آخر مباراة ودية لـ الهلال ضد لايبزيج:

وذكر الحساب الرسمي للزعيم عبر “تويتر” أن الأزرق سيخوض غدًا السبت مباراته ضد نادي لايبزيج الألماني ثم يعود إلى الرياض صباح بعد غد الأحد الموافق الأول من أغسطس.

وخسر الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراته الودية التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة ضد فريق هيرتا برلين الألماني بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في إطار استعدادات الزعيم للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

ملخص مباراة الزعيم وهيرتا برلين:

وكان الشوط الأول من المباراة بتقدم هيرتا برلين بهدفين لهدف، وفي الشوط الثاني سجل هيرتا برلين هدفًا والزعيم هدفًا، ليفوز الفريق الألماني بثلاثية مقابل هدفين.

وكان المالي موسى ماريجا والفرنسي بافيتيمبي جوميز أحرزا هدفي الهلال في شباك هيرتا برلين.

وفي وقت سابق، أعلن نادي لايبزيج الألماني عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مواجهة ودية ضد الزعيم، مساء الغد السبت.

وأشار نادي لايبزيج إلى أن مباراته ضد الزعيم، ستكون بعيدًا عن عيون الإعلام والجماهير، على أن تكون مدة الشوط الواحد 30 دقيقة فقط، وذلك لتجهيز لاعبيه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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