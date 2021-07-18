الهلال يُهنئ الأهلي المصري بعد التتويج الإفريقي

المواطن - محمد سمعه

وجه نادي الهلال التهنئة لـ الأهلي المصري على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ المارد الأحمر.

رسالة الهلال لـ الأهلي المصري

وغرد حساب الهلال عبر “تويتر” قائلًا: ” مبروك لـ المارد الأحمر وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا”.

وكان الأهلي تُوج باللقب الإفريقي وذلك بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية دون مقابل في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.

وسجل ثلاثية الأهلي في شباك كايزر تشيفز كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية في الدقائق الـ52 و الـ64 والـ75.

المارد الأحمر يُتوج بلقبين إفريقيين خلال أقل من 8 أشهر

ونجح الأهلي المصري في الفوز بلقب دوري الأبطال الإفريقي للموسم الثاني على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية في اليابان.

يذكر أن الأهلي نجح في التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية خلال أقل من 8 أشهر، وذلك بعد فوزه بلقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في نوفمبر الماضي على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

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