الوزن الزائد لـ أجايي يثير غضب جماهير الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

أثار الوزن الزائد وعدم الجاهزية البدنية للاعب النيجيري جونيور أجايي، غضب جماهير الأهلي المصري وذلك بعد أن شارك في مباراة سموحة السكندري التي أُقيمت أمس الأحد في الدوري المصري الممتاز.

جونيور أجايي يثير الغضب

وأظهرت عدسات الكاميرا الناقلة لـ المباراة، اللاعب النيجيري صاحب الـ25 عامًا ووزنه زائدًا عطفًا على أن لياقته البدنية لم تسعفه لتقديم المباراة المنتظرة منه أمام سموحة.

وطالبت فئات عريضة من جماهير الأهلي، ببيع جونيور أجايي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وضم جناح آخر بدلًا منه، حيث أعربوا عن رغبتهم في تحرك إدارة محمود الخطيب لضم اللاعب الأوروجوياني سيرينو لاعب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي المصري ينتفض

وفي سياق آخر، انتفض الفريق الكروي الأول بـ المارد الأحمر، أمس الأحد محققًا فوزًا عريضًا على نادي سموحة السكندري برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري موسم 2020/2021.

ورد المارد الأحمر على تعادله المفاجئ مع نادي بيراميدز الخميس الماضي بهدفين لكل فريق، ليكتسح نادي سموحة برباعية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب ” الإسكندرية” أمس.

واستغل المارد الأحمر خسارة فريق المصري البورسعيدي من فريق البنك الأهلي دوريًا، ليفوز على سموحة ويصعد للمركز الثاني بفارق 16 نقطة عن نادي الزمالك المتصدر.

وسيخوض الأهلي مباراته المقبلة بالجولة الـ26 من الدوري المصري ضد نادي المقاولون العرب حيث تُقام يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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