الوزن الزائد لنجم آرسنال يصدم الجماهير

المواطن - محمد سمعه

تسبب مظهر اللاعب البرازيلي ويليان لاعب الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي بصدمة لجماهير النادي اللندني، وذلك بعد أن ظهر بوزن زائد في إحدى مباريات الفريق الودية.

ويليان شارك في هزيمة آرسنال باللقاء الودي

وكان ويليان شارك في مباراة فريقه اللندني أمام فريق هايبرينيان الأسكتلندي حيث خسر الجانرز بنتيجة هدفين لهدف.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ويليان أصبح مثل البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد، حيث ظهر صيف العام الماضي بجسد ممتلئ وذلك خلال تحضيرات ريال مدريد للموسم الماضي 2020/2021.

جماهير الجانرز غاضبة من اللاعب

وأبدى جمهور الجانرز غضبه على اللاعب البرازيلي الذي ظهر وهو مُهمل لحالته الصحية والبدنية.

وكان آرسنال تعاقد مع ويليان في أغسطس من العام الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

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