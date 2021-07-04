المواطن - الرياض

يبدأ اليوم الأحد، التقديم الموحَّد للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعات والكليات التقنية بالرياض، وذلك عبر بوابتي القبول الإلكتروني الموحد.

فيديو | اليوم.. التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض#الإخبارية pic.twitter.com/0sb89gwXKw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 4, 2021

مواعيد القبول

وستكون مواعيد قبول الطلاب بدءًا من يوم الأحد 24 / 11 وحتى يوم 30 / 11 / 1442هـ، عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض، والطالبات بدءًا من يوم الاثنين 25 / 11 وحتى 1 / 12 / 1442هـ عبر بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض.

وتشمل بوابة القبول الموحَّد (للطلاب) في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بوابة القبول الموحد

بينما تشمل بوابة القبول الموحد (للطالبات) في مدينة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية في مدينة الرياض.

وحثَّت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحَّد للطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول، والتخصصات المتاحة، عبر بوابتي القبول الموحد.

ويمكن القبول للطلاب والطالبات من خلال الروابط التالية:

القبول الموحد للطلاب (اضغط هنا).

القبول الموحد للطالبات (اضغط هنا).

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