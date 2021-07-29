اليوم بداية طباخ التمر.. حرارة شديدة وعواصف ترابية

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الخميس هو أول أيام طباخ التمر، والذي كان يعرف عند العرب قديماً بالشعرى اليمانية.

تمر رطب:

وأوضح الحصيني في تغريدات له عبر تويتر، أن هذه الأيام يظهر التمر الرطب والفواكه الصيفية ويحل أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج ويبدأ كذلك غرس النخيل، كما يظهر نجم الذراع ومدته 13 يوماً حيث ينتهي في الثاني من شهر محرم.

عواصف ترابية:

وأضاف أن شدة الحرارة سوف تستمر خلال طباخ التمر وقد تحدث أحياناً عواصف ترابية، كما سترتفع الرطوبة على السواحل، مشيراً إلى أننا نعيش المنزلة الخامسة من منازل الصيف والتي تظهر فيها الغيوم على المناطق الوسطى والشرقية.

وتابع أن طباخ التمر هو المنزلة الخامسة من منازل الصيف، حيث يقول العرب”إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع وأشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء والسباع”، كناية عن شدة الحر.

طقس اليوم:

وتوقع الحصيني اليوم الخميس أجواء حارة نهاراً وتميل للحرارة في أول الليل تميل للاعتدال فجراً على معظم المناطق تظهر بعض السحب بعضها ممطر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعمان، مع رياح مثيرة للغبار معظمها خفيف على أجزاء من شرق ووسط وغرب المملكة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة