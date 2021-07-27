انتحل صفة طبيب ومارس المهنة 12 عامًا في مصر!

المواطن - متابعة

قبضت السلطات المصرية على مواطن انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 12 عامًا في عيادتين مختلفتين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف عبدالتواب الطحاوي الذي تخصص في أمراض الباطنية والكبد والجهاز الهضمي، وافتتح عيادتين في قريتين بمحافظة الفيوم.

طبيب مزيف:

وأوضحت السلطات أن الطبيب المزيف مارس المهنة، دون أن يكتشفه أحد، مشيرة إلى أنه كان يكتب بروتوكولات العلاج لمرضى كورونا.

كما تبين أن الطبيب المزيف والبالغ من العمر 46 عامًا، كان يدرس بكلية الطب وتوقف في دراسته عند السنة الثالثة، واستخرج بطاقة شخصية مدونًا فيها أنه طبيب امتياز دون أن يستكمل دراسته.

افتتح عيادتين:

وافتتح عيادتين بقريتي سنهور وفيديمين في تخصصات الأطفال والباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، بعد حصوله على تصاريح مزورة.

وكشفت التحقيقات ورود شكاوى من معامل التحاليل بوجود أخطاء في وصفات الطبيب وتحويلاته واختصاراته الطبية التي كانت غير موجودة كمصطلحات في مهنة الطب.

كما كشفت أنه غير مقيد في سجلات نقابة الأطباء، وأنه حاصل على شهادة الثانوية العامة فقط ولم يستكمل دراسة الطب.

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