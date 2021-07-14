انتصار الشراح تسافر لندن بعد تدهور حالتها الصحية

المواطن - متابعة

توجهت الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى لندن برفقة أبنائها سالم ودلال لتبدأ رحلة العلاج الخاصة بها، بعد أن تدهورت حالتها الصحية مؤخراً.

فترة علاجية:

وبحسب تقارير، من المتوقع أن تستمر فترة الفنانة العلاجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر؛ نظراً لحالتها الصحية واحتياجها إلى العديد من الفحوصات وإعادة التأهيل وغسيل الكلى.

وكانت انتصار الشراح قد انتقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بعد مضاعفات صحية تعرضت لها على خلفية خضوعها لعملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في المعدة، حيث كانت تعاني ألماً في المعدة، ولا يمكنها تناول الطعام، مما استدعى دخولها إحدى المستشفيات الخاصة، حيث خضعت لجراحة منظار لمعرفة سبب ما تعانيه، وحينها أخبرها الطبيب أنه سوف يصرف لها مضاداً حيوياً كمرحلة أولية للعلاج، وفي حال عدم استجابة جسمها له سوف يُجري لها عملية جراحية.

أزمة المستشفى:

وقال مازن التميمي، زوج الفنانة انتصار الشراح إن وكيل وزارة الإعلام تواصل معه بشكل مباشر لبحث تغيير المستشفى المفترض أن تستكمل فيها الشراح علاجها بالولايات المتحدة الأمريكيِة، موضحاً أن زوجته طريحة الفراش منذ 4 أشهر وحالتها سيئة، ومنذ شهرين حاول الحصول على الموافقة اللازمة لسفرها إلى أمريكا لاستكمال علاجها.

ولفت إلى أنه رغم موافقة المستشفى المعني في الولايات المتحدة، فإن المكتب الصحي رفض سفر انتصار الشراح دون إبداء أي أسباب، ولهذا تواصل مع وكيل وزارة الإعلام، ليؤكد اهتمام وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري ووزير الصحة الدكتور باسل الصباح بحالة زوجته، وينتظر الآن تغيير المستشفى.

معلومات عن انتصار الشراح:

والمعروف أن الشراح هي فنانة كويتية من مواليد 1962 برعت في الأدوار الكوميدية، وكانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية باي باي لندن.

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، وكانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى إنها شكلت ثنائيًّا مع الفنان داود حسين وقدما سويًّا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: مع الأنغام، خذ وخل، كوكتيل، عش الزوجية، فضائيات وغيرها.

أما عن حياتها الأسرية فهي متزوجة من مازن سالم، ولديهما ثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلي.

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