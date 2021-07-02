انتهاء أطول حروب الولايات المتحدة في الخارج اليوم 

المواطن- متابعة

غادر جيش الولايات المتحدة قاعدة باغرام الجوية، وذلك بعد ما يقرب من 20 عامًا، وتُعد تلك القاعدة مركز حربه للإطاحة بطالبان وتعقب مرتكبي هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أميركا من عناصر تنظيم القاعدة.

وقال مسؤولان في الجيش الأمريكي، إنه تم تسليم القاعدة الجوية إلى قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية بالكامل.

وتابع أحد المسؤولين أيضًا أن القائد الأعلى لقوات الولايات المتحدة في أفغانستان الجنرال أوستن ميللر لا يزال يحتفظ بجميع القدرات والسلطات لحماية القوات.

ويشير الانسحاب من قاعدة باغرام الجوية على أن آخر جندي أميركي من بين 2500 و3500 جندي قد غادر أفغانستان، وذلك قبل أشهر من وعد الرئيس جو بايدن بسحبهم جميعًا.

وكان من المتوقع أن الولايات المتحدة ستنهي حربها الأطول في 4 يوليو، عندما تحتفل أميركا بعيد استقلالها، وقد غادر معظم جنود الناتو بالفعل بهدوء اعتبارًا من هذا الأسبوع.

قاعدة باغرام الجوية

وينهي إغلاق قاعدة باغرام الجوية، التي تبعد 40 ميلًا إلى الشمال من كابل، الوجود العسكري الأميركي في أهم قاعدة جوية في أفغانستان.

وكانت القاعدة تستخدم بشكل متكرر لشن ضربات جوية على حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتشددة في الحرب الأفغانية المستمرة منذ 20 عامًا، حيث سيتم تسليم القاعدة إلى وزارة الدفاع الأفغانية.

وفي وقت سابق، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن حكومة أفغانستان قد تنهار بعد 6 أشهر من اكتمال الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد، وفقًا لما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين على التقييم الجديد.

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