انخفاض أسعار الأضاحي في جازان والشريطية يتلاعبون في الأسعار

المواطن - علي شيبان - جازان

مع قرب عيد الأضحى المبارك من كل عام تصبح أسعار الأضاحي هاجسًا للمواطنين والمقيمين وأصحاب الدخل المحدود، في الوقت الذي بدأت فيه الأسواق الشعبية في منطقة جازان باستقبال الأضاحي في وقت مبكر.

” المواطن” أجرت جولة ميدانية في سوق أحد المسارحة والذي يعتبر من الأسواق الشعبية الكبيرة في المنطقة واستطلعت آراء عدد من المواطنين حول حركة البيع والشراء والأسعار.

أسعار الأضاحي:

وقال محمد البلوي لـ”المواطن” إن أسواق المواشي تشهد هذه الأيام إقبالاً كبيراً حيث يحرص المواطنون على شراء الأضحية من وقت مبكر من دخول شهر ذي الحجة، موضحاً أن أسعار الأضاحي هذه السنة أفضل بكثير من السنوات الماضية وقد ترتفع مع قرب دخول شهر ذي الحجة حيث انخفض سعر الخروف البلدي من 1800 ريال إلي 1000 ريال ويعتبر سعراً معقولاً عن السنوات الماضية.

الشريطية:

ورصدت “المواطن” انتشار مَن يطلق عليهم الشريطية وذلك على امتداد الطرقات وعلى مسافات بعيدة، وهو ما علق عليه خالد حدادي بالقول: يقوم هؤلاء الشريطية بالوقوف على قارعة الطريق ويتم إيقاف كل سيارة بها أضاحي مسببين ازدحاماً مرورياً في الطريق المؤدي إلي السوق ناهيك عن احتكار السوق ورفع أسعار الأضاحي في نفس الوقت.

أصحاب الدخل المحدود

أما عبد الله دغريري فقال إن المشكلة الكبرى تكمن في أصحاب الدخل المحدود والذين يعتمدون على الضمان الاجتماعي وأن أغلبهم لا يستطيع شراء الأضحية وينفق راتبه التقاعدي على ملابس لعائلته.

استقبال المواشي:

وبالنسبة إلى إبراهيم كريري فأكد أن منطقة جازان استقبلت في وقت مبكر عدداً من المواشي من بعض الدول العربية والأوروبية وذلك من باب دعم الأضاحي، وهذا أيضاً سوف يكون له تأثير إيجابي في انخفاض سعر الأضاحي وخاصة المستوردة ويكون ذلك في متناول الجميع.

مناشدات:

وطالب المواطنون في منطقة جازان، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، الجهات المعنية بالتدخل بقدر الإمكان للحد من ارتفاع أسعار الأضاحي المبالغ فيها كما طالبوا بالتدخل في ظاهرة انتشار الشريطية ومنعهم من الوقوف على الطرقات.

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