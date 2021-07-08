انخفاض خسائر كيمائيات الميثانول المتراكمة إلى 0% من رأس المال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.

صفر% خسائر:

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالية (تداول)، إنه بالإشارة إلى توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 22/03/1442هــ الموافق 08/11/2020م بشأن تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 44,07%، وبناءً على موافقة السادة مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 18/11/1442هـــ الموافق 28/06/2021م، تعلن كيمائيات الميثانول عن إطفاء كافة الخسائر المتراكمة من خلال إجراء تخفيض رأس المال بمبلغ 531,491,370 ريالاً.

تخفيض رأس المال:

وأكدت أن مقدار الخسائر المتراكمة بلغت الخسائر المتراكمة حالياً صفر%، حيث اتخذت شركة كيمائيات الميثانول إجراءات لتخفيض خسائرها المتراكمة منها تخفيض رأس مال الشركة من مليار و206 ملايين ريال إلى 674,508,630 ريالاً بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 18/11/1442هــ الموافق 28/06/2021م.

ووفقاً للأرباح المحققة بنهاية الربع الأول من العام المالي 2021م فقد بلغت الأرباح المبقاة 2,51% من رأس المال الجديد.

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