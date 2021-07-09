انهيار المنظومة الصحية في تونس تحت وطأة كورونا

المواطن- متابعة

وصل معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تونس إلى معدل مخيف، وعلى إثر ذلك، قالت وزارة الصحة إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت بعد التفشي السريع للوباء، وامتلاء أقسام العناية الفائقة، وإرهاق الكوادر الطبية.

وضع كارثي داخل المستشفيات

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علي، إن الوضع داخل المستشفيات كارثي، وإن الأطباء يعانون إرهاقًا غير مسبوق، والمسؤولون يكافحون لتوفير الأوكسجين للمرضى.

كورونا في تونس

وتسجل تونس منذ أسبوع أرقامًا قياسية في عدد الوفيات وأيضًا في معدل الإصابات بالفيروس، وقد بلغت وفق الإحصائيات الرسمية 134 وفاة و9823 إصابة يوم الأربعاء فقط، وسط تزايد المخاوف من عجز السلطات عن السيطرة على تفشي الوباء، وبلوغ سيناريو كارثي للأزمة الصحية.

وبحسب موقع سكاي نيوز فإن عدد الوافدين على أقسام العناية الفائقة قد تضاعف في الآونة الأخيرة خاصة مع ظهور السلالة الهندية (دلتا) في البلاد، وقد بلغت نسبة امتلاء أسرّة الإنعاش 95% وأسرّة الأوكسجين 90%.

واعتبر المسؤول أن المنظومة الصحية في تونس صمدت رغم الضغط، وقاومت الجائحة رغم العدد الكبير للمرضى، داعيًا المواطنين لتقليص هذا الضغط بالعمل على كسر حلقات العدوى والالتزام بالبروتوكولات الوقائية.

وتفرض تونس حجرًا صحيًا شاملًا في بعض المدن والمناطق التي تشهد انتشارًا واسعًا للفيروس منذ الأسبوع الماضي، بينما تشدد الإجراءات الوقائية في باقي المناطق والمحافظات.

وقد قررت الحكومة منع التنقل بين محافظات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، مستثنية أنشطة التزويد بالمواد الحيوية وتنقلات الطلبة الذين يجتازون الامتحانات.

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