بالدموع والصراخ.. صيني يستقبل ابنه المختطف منذ 24 عامًا

المواطن - متابعة

لم يتمالك مواطن صيني نفسه وأجهش في البكاء ودخل في نوبة هيسترية بعدما تمكن من العثور على ابنه الذي تم خطفه قبل 24 عامًا.

وبحسب يورو نيوز العربية فقد زادت عمليات خطف الفتيان الذين كانوا يباعون لعائلات تريد ورثة ذكورًا من جرّاء محاباة الفتيان وعدد الأولاد المحدود المفروض في البلد.

وتشير المعلومات حول الواقعة إلى اختطاف الطفل عام 1997 وكان عمره عندئذ عامين و5 أشهر وباعه خاطفوه لأسرة تبحث عن وريث ذكر واضطر والده إلى التخلي عن عمله ويبدأ رحلة البحث عن ابنه حيث تطلب ذلك منه أن يقطع 500 ألف كم راكبًا دراجته النارية بحثًا عنه.

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