باليستي حوثي إيراني الصنع يستهدف مدرسة جنوب مأرب

المواطن - متابعة

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، صباح عيد الأضحى اليوم الثلاثاء، مدرسة واقعة جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، بصاروخ باليستي إيراني الصنع.

استهداف بباليستي:

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية استهدفت ثانوية الثورة في مديرية جبل مراد بواسطة صاروخ باليستي، بحسب العربية.

دمار هائل:

وبحسب المصادر، ألحق القصف الصاروخي الحوثي دماراً هائلاً بالمبنى، دون ورود أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى لعدم تواجد طلبة داخل المبنى، إلا أن القصف تسبب بحالة من الخوف والهلع بين أبناء المنطقة.

وعبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مدرسة الثورة بصاروخ باليستي إيراني الصنع، واعتبر ذلك” استمرارا لمسلسل تدمير البنية التحتية من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز صحية وطرق وجسور في مختلف المحافظات اليمنية”.

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