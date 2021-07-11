بانيجا لنجوم منتخب الأرجنتين: كنتم مصدر سعادة لشعبنا

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب إيفر بانيغا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، رسالة تهنئة للاعبي منتخب بلده الأرجنتين، وذلك بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا فجر اليوم الأحد.

ونشر بانيغا عبر خاصية Story في حسابه بالإنستجرام صورة للاعبي التانجو بعد التتويج بالبطولة قائلًا باللغة الإسبانية: “مبروك عليكم يا أبطال، لقد أسعدتم شعب الأرجنتين”.

الأرجنتين تحقق اللقب للمرة الـ15

وكان راقصو التانجو تمكنوا من الفوز بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ15 في تاريخهم، بعد الفوز على منتخب البرازيل بهدف دون مقابل.

جدير بالذكر أن اللاعب أنخل دي ماريا كان هو من أحرز هدف الفوز لمنتخب راقصي التانجو بالدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

ميسي يتخلص من العقدة

ونجح ميسي في كسر سلسلة من عدم التفوق الذي لازمه في النهائيات مع منتخب بلاده، حيث قاد بلاده للفوز بلقب كوبا أمريكا نسخة 2020، بعد خسارة المباراة النهائية مرتين عامي 2015 و 2016 في البطولة ذاتها، بالإضافة لـ خسارة نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل أمام ألمانيا.

يذكر أن بانيغا كان شارك في نهائي كوبا أمريكا 2015 بين منتخبي الأرجنتين وتشيلي، حيث توجت تشيلي باللقب.

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