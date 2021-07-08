بايدن: أنجزنا مهمتنا في أفغانستان والقيادة العسكرية نصحتني بالانسحاب

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية أنجزت مهمتها العسكرية في أفغانستان، مؤكدًا أنه القوات الأمريكية ستواصل مهمتها حتى أغسطس المقبل، بحسب شبكة “إيه بى سى نيوز”.

نصيحة بالانسحاب

وأضاف بايدن أن القيادة العسكرية نصحتني بتنفيذ الانسحاب بسرعة ولم تقع أي إصابة في صفوف قواتنا، مضيفًا أن الإسراع في وتيرة سحب قواتنا من أفغانستان يسهم بالحفاظ على سلامة قواتنا.

وأكد بايدن أنه تم تحقيق أهدافنا في أفغانستان والأفغان هم من يقررون مصير بلادهم وكيفية إدارتها، مضيفًا أن دعمنا للشعب الأفغاني سيستمر وسنواصل تقديم المساعدات الإنسانية والمدنية، وناشد بايدن القادة الأفغان أن يجتمعوا لتقرير مستقبل بلادهم وسنواصل دعمهم في ذلك، وأضاف أنه لدى الدول الإقليمية دور تقوم به بشأن الوضع في أفغانستان، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع شركائنا الدوليين لتأمين مطار كابل.

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن حركة “طالبان” الأفغانية وصلت في الوقت الحالي إلى أقوى مستوى لها عسكريًا منذ عام 2001.

انتهاء المهمة العسكرية

وأكد بايدن يوم الخميس، أن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان ستنتهي يوم 31 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أنه لن يرسل جيلًا آخر من الأمريكيين إلى الحرب في أفغانستان.

وقال: “ننهي أطول حرب لأمريكا”، مؤكدًا “أننا لم ندخل أفغانستان من أجل بناء الأمة. هذا حق ومسؤولية الشعب الأفغاني وحده أن يقرر مصيره وكيف يريد إدارة بلاده”.

وأضاف بايدن أن القوات الأمريكية لن تبقى في أفغانستان إلى الأبد، مؤكدًا أن أمريكا قضت على تنظيم القاعدة في أفغانستان، وختم بايدن حديثه أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كثيرة منها فيروس كورونا والتصدي له.

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