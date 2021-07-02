بايدن: لن ننسحب من أفغانستان خلال أيام

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لن يتم إنجازه بإيقاع أسرع من المتوقع، وذلك ردًّا على سؤال عن احتمال إنهاء الانسحاب في الأيام المقبلة.

نحن وفق المسار:

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي: “نحن بالضبط وفق المسار” المقرر. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، نقلًا عن “فرانس برس”.

وفي وقت لاحق، قال البيت الأبيض: إنه يتوقع “اكتمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان نهاية أغسطس”.

وأضاف البيت الأبيض: “سننقل بعض المترجمين الأفغان خارج أفغانستان قبل اكتمال الانسحاب”.

مغادرة قاعدة باغرام:

هذا وقال مسؤولان أمريكيان، اليوم الجمعة: إنه بعد قرابة 20 عامًا غادر الجيش الأمريكي قاعدة باغرام الجوية، وهي القاعدة التي تعتبر مركز حربة للإطاحة بطالبان ومطاردة أعضاء تنظيم القاعدة المتورطين في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على أمريكا.

وتم تسليم المطار إلى قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية بالكامل، وفقًا لوكالة لـ”أسوشيتد برس”.

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