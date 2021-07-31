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بايدن يتعرض لموقف محرج خلال اجتماع على الهواء

بايدن يتعرض لموقف محرج خلال اجتماع على الهواء

2021/07/31
الساعة 2:38 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم, يوتيوب
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بايدن يتعرض لموقف محرج خلال اجتماع على الهواء
المواطن - متابعة

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج أثناء اجتماع على الهواء مع عدد من حكام الولايات عبر تقنية التواصل عن بعد.

وأثناء إلقائه كلمة تقدم نحوه أحد المساعدين وترك له قصاصة ورقية على الطاولة فأخذها الرئيس وقرأها ثم مسح علامة صفراء كانت على ذقنه.

تنبيه بايدن من أحد مساعديه

وبينما كان الرئيس يتحدث مع حكام ولايات عن قضايا التعامل مع حرائق الغابات المستعرة في عدد من مناطق البلاد عندما سلمه أحد المساعدين ورقة كتب عليها: “سيدي، هناك شيء ما على ذقنك”.

وفي وقت لاحق رفع الرئيس الأمريكي الورقة من الطاولة مجدداً بشكل مكّن الحضور من التعرف على محتواها.


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