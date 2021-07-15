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بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميشيغان
لدعم التعافي من الأعاصير

بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميشيغان

2021/07/15
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميشيغان
المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميشيغان، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والمحلية في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والفيضانات والأعاصير.

بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميشيغان - المواطن

مساعدات عاجلة

وأوضح بايدن، في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الخميس، أن المساعدات ستشمل منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات للمنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها.

كما تشمل المساعدات برامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميشيغان - المواطن


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